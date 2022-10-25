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لبنان

بو حبيب عرض مع طراف ملف النازحين السوريين

Lebanon 24
25-10-2022 | 10:24
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التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بو حبيب سفير الاتحاد الاوروبي لدى لبنان رالف طراف، وتم البحث في ملف النازحين السوريين في لبنان وتداعيات الحرب الروسية - الاوكرانية على أوروبا والمنطقة. كما وتطرق البحث الى موضوع الاصلاحات والمفاوضات مع البنك الدولي.
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واستقبل بوحبيب ممثلة منظمة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان UN Women السيدة رايتشل دور- ويكس في زيارة بروتوكولية. وتم البحث في البرامج والمشاريع التي يقوم بها مكتب UN Women في لبنان ومجالات التعاون وتطوير تلك البرامج.
المصدر: الوكالة الوطنية
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