بو حبيب عرض مع طراف ملف النازحين السوريين

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التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بو حبيب سفير الاتحاد الاوروبي لدى لبنان رالف طراف، وتم البحث في ملف النازحين السوريين في لبنان وتداعيات الحرب الروسية - الاوكرانية على أوروبا والمنطقة. كما وتطرق البحث الى موضوع الاصلاحات والمفاوضات مع البنك الدولي.واستقبل بوحبيب ممثلة منظمة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان UN Women السيدة رايتشل دور- ويكس في زيارة بروتوكولية. وتم البحث في البرامج والمشاريع التي يقوم بها مكتب UN Women في لبنان ومجالات التعاون وتطوير تلك البرامج.