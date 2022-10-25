ماذا قال وزير الأشغال عن المصبات البحرية من نهر الموت الى ضبيه؟

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قام وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه بجولة كشف ميداني دوري على جميع المصبات البحرية الموجودة في مناطق نهر الموت مرورا بجل الديب وصولا إلى ضبية، لافتا الى ان "جميعها سالكة دون أي انسداد فيها، وبقائها هكذا مرهون بألا تتجمع فيها النفايات والتي تحملها السيول إلى مجاري التصريف على الاوتوسترادات مجددا ليتحمل الجميع مسؤوليته".