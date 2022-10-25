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لبنان

بو صعب التقى وفد "مجموعة العمل الاميركي من اجل لبنان"

Lebanon 24
25-10-2022 | 10:38
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استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وفد منظمة "مجموعة العمل الاميركي من اجل لبنان " وأعضاء اداريين من الكونغرس الاميركي ، ثم انتقل الجميع الى صالون المجلس حيث جرى اجتماع موسع مع رؤساء بعض اللجان النيابية.
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وتم التطرق الى سبل التواصل بين اعضاء من الكونغرس ودور منظمة "مجموعة العمل الاميركي من اجل لبنان" الفعال، في دعم لبنان للمضي قدماً لاقرار سلسلة القوانين المرتبطة بخطة التعافي.
المصدر: الوكالة الوطنية
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