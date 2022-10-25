بو صعب التقى وفد "مجموعة العمل الاميركي من اجل لبنان"

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استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وفد منظمة "مجموعة العمل الاميركي من اجل لبنان " وأعضاء اداريين من الكونغرس الاميركي ، ثم انتقل الجميع الى صالون المجلس حيث جرى اجتماع موسع مع رؤساء بعض اللجان النيابية.وتم التطرق الى سبل التواصل بين اعضاء من الكونغرس ودور منظمة "مجموعة العمل الاميركي من اجل لبنان" الفعال، في دعم لبنان للمضي قدماً لاقرار سلسلة القوانين المرتبطة بخطة التعافي.