طعنه في وجهه في طرابلس!

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال فردي بين المدعو "ع.د" والمدعو "ا.ص" في منطقة القبة - طرابلس، وقد أُصيب الاخير بسكين في وجهه، ونُقل الى المستشفى.



وعلى الفور حضرت القوى الامنية، وعملت على فضّ الإشكال.

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