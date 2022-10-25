آخر موقف سياسيّ لباسيل.. ماذا قال عن يوم مغادرة عون لقصر بعبدا؟

قال رئيس "التيّار الوطنيّ الحرّ" النائب جبران باسيل إنّ "تكتل لبنان القوي قام بجولةٍ على كل الكتل النيابية لعرض ورقة الاولويات الرئاسية باستثناء كتلة التحدي التي لم تحدد موعداً"، وقال: "نعتبر ان التواصل مع بعضنا امر اساسي ومهم، و وجدنا ان نقاط الاختلاف قليلة بين ورقتنا وافكار الآخرين، وهذا امر مهمّ، وفتحنا من خلال جولة تسليم ورقة الالويات الباب امام البحث للتفاهم على الرئيس المقبل". Advertisement

وبعد إجتماع تكتّل "لبنان القويّ"، قال باسيل: "أصبحنا نقترب اكثر من الفراغ، ونحتاج الى حوار، ومن يراهن على فكرة التحدي "جرب"، ودستورنا اصلا لا يسمح بفكرة التحدي، والجميع اليوم في حالة عجز سواء في تأمين النصاب، او بدرجة اقل في موضوع الاكثرية".

وأضاف: "من يراهن على الوقت والانهاك واتعابنا نقول له إن هذا الامر لن يتحقق بما يعنينا وهم يضيعون الوقت على اللبنانيين".

ودعا باسيل للحوار، وقال: "نحن جديون، على المستوى المسيحي يستطيع البطريرك ان يتولاه، وعلى المستوى الوطني يمكن لرئيس الجمهورية القيام بذلك حتى الاثنين، واي دعوة حوارية من الخارج، او من الداخل كدعوة رئيس المجلس النيابي نتعاطى معها من حيث المبدأ بإيجابية".

وأشار باسيل إلى أن "صلاحيات الرئيس في حال الفراغ يمارسها مجلس الوزراء منعقدا وليس الحكومة او رئيس الحكومة او اي وزير وهذا ما مارسناه في حالة الفراغ السابقة على مدى سنتين ونصف".

وسأل: "اليست محاولة تسليم صلاحيات الرئيس لحكومة تصريف الاعمال عملية سطو على الدستور والموقع الاول في الدولة من قبل هيئة فاقدة لصلاحياتها وفاقدة لشرعيتها وميثاقيتها ودستوريتها؟"

وأضاف: "الحل هو بتشكيل حكومة وفق الاصول الدستورية بالاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. وليكفوا عن رمي الامور عندنا فنحن نقول اننا لا نريد ان نشارك ولا ان نمنح الثقة وهم يريدون تغطيسنا بالموضوع".

وتابع: "يريدوننا ان نشارك وان نعطي ثقة لحكومة لسنا مقتنعين لا برئيسها ولا ببرنامجها لكن يكفينا تحميلنا مسؤولية امور واشخاص لسنا مسؤولين عنها".

وفي سياق كلمتهِ، هاجم باسيل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالقول: "هل هناك بلد في العالم يصدر فيه حاكم المركزي تعميماً الأحد ليلاً يُربح فيه البعض ملايين الدولارات فيما هو محمي بالقضاء والامن؟".

وأضاف: "هل يريدون منا تأمين غطاء لما يقوم به حاكم المركزي وللإمعان في تعطيل التحقيق في انفجار المرفأ؟ هم لا يتحملون المسؤولية ويريدون الاتيان بمن هو ضد كل هذه المنظومة والممارسات لتحميله المسؤولية".

وفي الختام، دعا باسيل "التيار الوطني الحر ومناصريه والأصدقاء والمحبين لمواكبة الرئيس ميشال عون بفخر خلال مغادرته قصر بعبدا يوم الأحد، واستقباله بفرحٍ فور عودته إلى الرابية"، وأضاف: "قال لي أحدهم اليوم أن الرئيس عون يخرج من بعبدا ليدخل التاريخ، فقلت له ان العماد ميشال عون دخل التاريخ قبل دخوله الى قصر بعبدا فمن يكتب التاريخ هو من يصنعه".





