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لبنان

الكوليرا... هل وصلت إلى البقاع والسهل الزراعي؟

Lebanon 24
25-10-2022 | 10:58
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أكد رئيس نقابة مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم الترشيشي أن "البقاع والسهل الزراعي خاليان تماما من وباء الكوليرا، وهذا بشهادة ونتائج فحوصات وزارة الصحة التي تؤكد أن الكوليرا تتمركز في مناطق المخيمات السورية ومراكز النازحين السوريين".
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كما وأكد أن "الخضار والفاكهة اللبنانية وتحديدا البقاعية سليمة صحيا وبيئيا"، مشددا على أن "المزارع البقاعي يروي بمياه الآبار الارتوازية النظيفة وخصوصا ان منتجاتنا تصدر الى الخارج وتخضع لادق معايير السلامة الصحية والبيئية".
 
واشار الى ان "الاجهزة الامنية والادارية وبتوجيهات ومتابعة من محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده والنائب العام الاستئنافي والبيئي يكافحان بشكل صارم اية عملية ري بالمياه الاسنة ومخلفات الصرف الصحي، وعليه من المحرم أن يقدم اي مزارع على استعمال هذه المياه المبتذلة في ظل العقوبات المشددة التي يتعرض لها أي مزارع يقدم على استعمال مياه الصرف الصحي ، من تلف محصوله ومصادرة الياته الزراعية عدا عن توقيفه، علما ان نهر الليطاني في جفاف تام في هذه الأيام".
 
وكرر الترشيشي التأكيد على أن "المزارع البقاعي يروي بمياه الآبار الارتوازية التي يصل عمقها الى أكثر من 300 متر وأريد أن أشير الا أن بداية موسم الامطار سيعفي ويريح المزارع من الري الاصطناعي".
 
وطمأن المستهلك الى ان "الخضار والفاكهة اللبنانية الموجودة حاليا في الاسواق هي منتجات بقاعية سليمة مئة بالمئة ويستهلكها المزارع في البداية مع عائلته واطفاله ولا يمكن لأحد أن يخاطر بحياة أبنائه".
المصدر: الوكالة الوطنية
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