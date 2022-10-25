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لبنان

الحلبي من اسطنبول: نفخر باعتماد نظامنا التربوي في عدة دول

Lebanon 24
25-10-2022 | 11:22
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تابع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي برنامج زيارته إلى اسطنبول ومشاركته في المؤتمر الدولي السادس والثلاثين حول إدارة التعليم العالي، وزار على هامش المؤتمر المدارس التي تعتمد المنهج اللبناني للتدريس في اسطنبول، يرافقه الوفد اللبناني إلى المؤتمر الذي يضم المدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب ، والمستشار الإعلامي ألبير شمعون ومسؤول المنح الجامعية وليد زين الدين.
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المحطة الأولى كانت في مدارس "الفائز" الدولية، حيث كان في استقبال الحلبي والوفد رئيس مجلس الإدارة خالد العبيدي والمديرة سمية دمج.
 
وجال وزير التربية على المبنى الرئيسي وتحدث إلى الأساتذة الذين عبروا عن سعادتهم بحضوره كذلك التلامذة. كذلك، استمع الحلبي من رئيس مجلس الإدارة إلى شرح عن المدارس المنتشرة في عشرة فروع والتي تضم نحو 3500 تلميذ، ووجه الشكر والتقدير على إيفاد فريق إداري لتنفيذ الامتحانات الرسمية بكل دقة في اسطنبول. وبعد ذلك، تسلّم الحلبي درعا تقديرية.

مدارس "الهدى" 

وبعد ذلك، انتقل وزير التربية إلى مدارس "الهدى" الدولية حيث كان في استقباله رئيس مجلس الإدارة محمد الشماط والمدير حسين سلوم، وتفقد اقسام المدرسة والصفوف التي استضافت الامتحانات الرسمية للمدرستين بإشراف وزارة التربية والسفارة اللبنانية في تركيا.

كما جال في أقسامها من المختبرات المخصصة للعلوم والروبوطيات، وروضة الاطفال، واستمع من الإدارة إلى البرامج المستقبلية وانتظار المناهج الجديدة والاستعدادات للانخراط فيها والتدرب على المقاربات الجديدة، لا سيما وأن المدارس تضم نحو 1500 تلميذ. كما كان عرض للمؤسسات الجديدة التي طلبت رسميا اعتماد المنهج اللبناني.

وأشاد الحلبي بالجهود التي تبذلها كل مدرسة، مؤكداً "الاستعداد لتسهيل مهامها وهي تعمل على الجودة والنوعية في التعليم"، مشدداً على أن "الوزارة سوف تتابع المراقبة الإدارية عبر إيفاد بعثة لإنجاز التدقيق في التسلسل الدراسي وتبرير اللوائح لكي تكون جاهزة للامتحانات الرسمية المقبلة".
وأشار إلى أنّ "لبنان يفخر باعتماد مناهجه ونظامه التربوي في تركيا والعديد من دول العالم كخيار مفضل للتعليم ونيل الشهادات"، لافتاً إلى أن "الإطار الوطني لمناهج التعليم ما قبل الجامعي سوف يتم إطلاقه قريبا جداً، وتنطلق بعده عملية وضع المناهج التي سوف تأخذ في الاعتبار كل التجدد التربوي العالمي والتحول الرقمي".

وتسلم درعا تقديرية أيضا من مدارس "الهدى" عربون تقدير لرعايته مسيرتها في المنهج اللبناني وصولا إلى الامتحانات الرسمية.
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