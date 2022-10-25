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لبنان

المكتب الإعلامي لميقاتي يردّ على باسيل: لانتخاب رئيسٍ جديد للبلاد

Lebanon 24
25-10-2022 | 11:44
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صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الآتي:
 
"يأسف دولة الرئيس نجيب ميقاتي للكلام الانفعالي الذي صدر عن رئيس "تكتل لبنان القوي" النائب جبران باسيل، في لحظة سياسية دقيقة تحتاج الى التعاون بين الجميع، لا الى اطلاق الاتهامات والمواقف جزافا، واستخدام عبارات التحدي والاستفزاز.
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يعتبر  دولة الرئيس أن الانسب في هذا الظرف الصعب هو التعاضد لدرء الاخطار الداهمة عن الوطن، والتعاون بين اعضاء مجلس النواب ومنهم السيد باسيل لانتخاب رئيس جديد للبلاد ووضع الامور مجددا في اطارها الديموقراطي الطبيعي ، ليس الا".
 
 
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