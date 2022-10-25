رسالة من غادة عون إلى رئيس الجمهورية.. ماذا قالت له؟

شكرا فخامة الرئيس العماد ميشال عون
يا انزه واشرف الناس.يا من أنقذت البلد من ابشع عصابة إرهابية وجعلت من لبنان دول نفطية. شكرا لانك كنت دائما امينا للقسم.فناضلت ضد الفساد وتمسكت بالتدقيق الجنائي رغم كل التجني. ودعمت كل قاض قرر التضحية بكل شيء في سبيل نصرة العدالة ومحاربة الفساد.
— Ghada Aoun (@ghadaaoun4) October 25, 2022
شكرا فخامة الرئيس العماد ميشال عون
يا انزه واشرف الناس.يا من أنقذت البلد من ابشع عصابة إرهابية وجعلت من لبنان دول نفطية. شكرا لانك كنت دائما امينا للقسم.فناضلت ضد الفساد وتمسكت بالتدقيق الجنائي رغم كل التجني. ودعمت كل قاض قرر التضحية بكل شيء في سبيل نصرة العدالة ومحاربة الفساد.