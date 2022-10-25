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لبنان

رسالة من غادة عون إلى رئيس الجمهورية.. ماذا قالت له؟

Lebanon 24
25-10-2022 | 11:43
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غردت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر حسابها على "تويتر" قائلة: 
 
"شكرا فخامة الرئيس العماد ميشال عون
يا انزه واشرف الناس. يا من أنقذت البلد من ابشع عصابة إرهابية وجعلت من لبنان دول  نفطية. شكرا لانك كنت دائما امينا للقسم. فناضلت ضد الفساد وتمسكت بالتدقيق الجنائي رغم كل التجني. ودعمت كل قاض قرر التضحية بكل شيء في سبيل نصرة العدالة ومحاربة الفساد.
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شكرا على وسام الاستحقاق اللبناني المذهب الذي عوضت لي به عن كل الأسى والظلم الذي عانيت منه في المؤسسة القضائية. شكرا يا صاحب الأيادي البيضاء يا أول القضاة يا اشرف وانزه الناس". 
 
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