بيانٌ جديد من مصرف لبنان بشأن دولار "صيرفة".. إليكم سعره

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أعلن مصرف لبنان في بيان، اليوم الثلاثاء، أنّ "حجم التداول على منصة صيرفة بلغ لهذا اليوم، 44 مليون دولار أميركي بمعدل 30100 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".وأضاف: "على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة صيرفة وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص".