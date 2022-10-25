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لبنان

إطلاق نارٍ كثيف في مخيم عين الحلوة.. ما سببه؟

Lebanon 24
25-10-2022 | 11:59
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شهد حي حطين داخل مخيم عين الحلوة - صيدا إطلاق نار كثيف، مساء اليوم الثلاثاء، تبين أنه ناجمٌ عن اشكال فردي.
 
وبحسب "الوكالة الوطنية للإعلام"، فإن إطلاق النار لم يُسفر عن سقوط أي إصابات. 
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