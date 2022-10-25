إطلاق نارٍ كثيف في مخيم عين الحلوة.. ما سببه؟

شهد حي حطين داخل مخيم عين الحلوة - صيدا إطلاق نار كثيف، مساء اليوم الثلاثاء، تبين أنه ناجمٌ عن اشكال فردي.

وبحسب "الوكالة الوطنية للإعلام"، فإن إطلاق النار لم يُسفر عن سقوط أي إصابات.