أمل غادرت منزل ذويها ولم تَعُد لغاية تاريخه.. هل من يعرف عنها شيئاً؟

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صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:- أمل فاروز الباشا (عمرها حوالى 43 سنة، لبنانية)التي غادرت منذ /4/ أيام تقريباً مكان اقامتها الكائن في محلّة القلمون، الى جهة مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بفصيلة باب الرمل في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 410527- 06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.