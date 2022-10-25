حالة وفاة واحدة بكورونا في لبنان.. ما جديد الإصابات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1218268.

كما وتم تسجيل حالة وفاة واحدة بالفيروس ليرتفع العدد التراكمي للوفيات إلى 10702.