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لبنان

آخر مُفاجأة عن دولار "صيرفة" في المصارف.. ما يجري غير مُتوقع!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-10-2022 | 14:12
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كشفت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" إنّ بعض المصارف طلب من زبائنه إيداعَ مبلغ 9 مليون و500 ألف ليرة لبنانية في عبر الصرافات الآلية لتحويله إلى الدولار عبر منصة "صيرفة". 
اللافت هُنا هو أن هذا المبلغ يساوي نحو 300 دولارٍ أميركي وليس 400 دولار كما نصّ مصرف لبنان في آخر تعميمٍ له الصّادر يوم الأحد الماضي. وبالتالي، فإنّ ما يظهر هو أن المبلغ المذكور بالليرة اللبنانية يُوازي 300 دولار على سعر دولار 31500 ليرة لبنانية للدولار الواحد بينما "صيرفة" تُحدد دولارها بـ30100 ليرة لبنانية. 
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ولذلك، فقد تبيّن أنّ المصارف استطاعت التالي:
1- بيع الدولار للمواطن بأعلى من سعر "صيرفة" بنسبة 1400 ليرة لبنانيّة عن كل دولار.
2- باعتمادها سعر 31500 ليرة لبنانية لكوتا "صيرفة" المحدد بـ300 دولار، استطاعت المصارف أن تأخذ من كل مواطن 470 ألف ليرة لبنانية إضافية على كل إيداع. وهنا، فإن هذا المبلغ سيتم تقاضيه من مصرف لبنان بالدولار على سعر "صيرفة" وسيساوي 15 دولاراً.
3- ولهذا، فإن المصارف ستكون قد تمكنت من رفع عائداتها من كل عملية واحدة لصيرفة من 10 دولارات إلى 15 دولاراً، وذلك بمعزلٍ عن تكلفة حساب "صيرفة" التي يدفعها الزبون بالدولار الأميركي.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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