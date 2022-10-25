هذا ما سيحصل بسعر الدولار بعد أيام.. إليكم السيناريو المُنتظر

كان لافتاً، اليوم الثلاثاء، استقرار سعر الدولار ضمن منصة "صيرفة" على الـ30100 ليرة لبنانية، على الرغم من إنخفاض سعر العملة الخضراء بشكل لافت في السوق الموازية خلال اليومين الماضيين، حتى وصل مؤخراً إلى حدود الـ35 ألف ليرة.

Advertisement

وحالياً، فإنّ هذا الاستقرار في دولار "صيرفة" أثار جملة من التساؤلات، في وقتٍ قالت فيه مصادر مصرفية لـ"لبنان24" إنّ هذا الأمرُ متوقعٌ تماماً لأن المصرف المركزي يحاول تقريب سعر دولار "صيرفة" من السعر السائد في السوق الموازية.

وحالياً، فإنّ سوق الصرّافين يشهدُ ترقباً، وتكشف المصادر أنّ تراجع الدولار من الآن وحتى نهاية الأسبوع الجاري حصراً قد تكونُ طفيفة، وتضيف: "خلال الأيام القليلة المقبلة قد لا نشهدُ انخفاضاً كبيراً في السعر، بمعنى أن دولار السوق الموازية لن يصل إلى حدود صيرفة، وهذا أمرٌ مقصودٌ تماماً".

وذكرت المصادر أنّ أغلب الصرافين في السوق الموازية اعتمدوا تسعيرة مُحددة للدولار من أجل العمل على أساسها، كاشفة أن جملة من الصرافين اتفقوا اليوم الثلاثاء مع بداية العمل بتعميم مصرف لبنان على أمرٍ واحد وهو عدم تخفيض الدولار إلى حدود أدنى من 33 ألف ليرة مع عدم تخطى السعر الـ36 ألف ليرة في الوقت الراهن.

ووفقاً للمصادر، فإن انخفاض الدولار مطلع الشهر المقبل هو أمرٌ واردٌ وبقوة، لكنها أضافت: "الهبوط قد لا يكون مرتبطاً بمعطيات اقتصادية كما حصل مؤخراً بل سيكون متصلاً بوقائع سياسية، لكن الأمر المعروف حالياً هو أن الهبوط الذي نشهده بشكل عام هو مرحليّ وقد لا يدومُ طويلاً".