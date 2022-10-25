Advertisement

لبنان

هذا ما سيحصل بسعر الدولار بعد أيام.. إليكم السيناريو المُنتظر

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
25-10-2022 | 15:18
A-
A+
Doc-P-1004090-638023333000066479.jpeg
Doc-P-1004090-638023333000066479.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كان لافتاً، اليوم الثلاثاء، استقرار سعر الدولار ضمن منصة "صيرفة" على الـ30100 ليرة لبنانية، على الرغم من إنخفاض سعر العملة الخضراء بشكل لافت في السوق الموازية خلال اليومين الماضيين، حتى وصل مؤخراً إلى حدود الـ35 ألف ليرة. 
Advertisement
وحالياً، فإنّ هذا الاستقرار في دولار "صيرفة" أثار جملة من التساؤلات، في وقتٍ قالت فيه مصادر مصرفية لـ"لبنان24" إنّ هذا الأمرُ متوقعٌ تماماً لأن المصرف المركزي يحاول تقريب سعر دولار "صيرفة" من السعر السائد في السوق الموازية. 
وحالياً، فإنّ سوق الصرّافين يشهدُ ترقباً، وتكشف المصادر أنّ تراجع الدولار من الآن وحتى نهاية الأسبوع الجاري حصراً قد تكونُ طفيفة، وتضيف: "خلال الأيام القليلة المقبلة قد لا نشهدُ انخفاضاً كبيراً في السعر، بمعنى أن دولار السوق الموازية لن يصل إلى حدود صيرفة، وهذا أمرٌ مقصودٌ تماماً". 
وذكرت المصادر أنّ أغلب الصرافين في السوق الموازية اعتمدوا تسعيرة مُحددة للدولار من أجل العمل على أساسها، كاشفة أن جملة من الصرافين اتفقوا اليوم الثلاثاء مع بداية العمل بتعميم مصرف لبنان على أمرٍ واحد وهو عدم تخفيض الدولار إلى حدود أدنى من 33 ألف ليرة مع عدم تخطى السعر الـ36 ألف ليرة في الوقت الراهن. 
ووفقاً للمصادر، فإن انخفاض الدولار مطلع الشهر المقبل هو أمرٌ واردٌ وبقوة، لكنها أضافت: "الهبوط قد لا يكون مرتبطاً بمعطيات اقتصادية كما حصل مؤخراً بل سيكون متصلاً بوقائع سياسية، لكن الأمر المعروف حالياً هو أن الهبوط الذي نشهده بشكل عام هو مرحليّ وقد لا يدومُ طويلاً".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2022-10-25
16:33 | 2022-10-25
16:11 | 2022-10-25
15:38 | 2022-10-25
15:03 | 2022-10-25
14:12 | 2022-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website