سماع "صوت قويّ" في زوق مُصبح.. ماذا حدث هناك؟

أفادت معلومات صحفيّة عن سماعِ صوتٍ قويّ ومرعب في منطقة زوق مصبح وأدونيس شمال بيروت، قبل قليل.

وبحسب المعلومات، فإن الصوت الذي أثار هلعاً في صفوف السكان، مصدره معمل الكهرباء في المنطقة.