اقتراب ثم ابتعاد!

لاحظت مصادر مقرَّبة أنه كلما اقتربت المساعي من توفير مصادر للطاقة، تتحرّك دولة كبرى للتعطيل، ثم تبتعد عن المشهد، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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