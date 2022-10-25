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لبنان
اقتراب ثم ابتعاد!
Lebanon 24
25-10-2022
|
17:25
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لاحظت مصادر مقرَّبة أنه كلما اقتربت المساعي من توفير مصادر للطاقة، تتحرّك دولة كبرى للتعطيل، ثم تبتعد عن المشهد، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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