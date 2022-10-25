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لبنان

اللغط مستمرّ

Lebanon 24
25-10-2022 | 17:38
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استمرّ اللغط حول مدى رغبة سوريا للدخول في مفاوضات الترسيم البحري للحدود الشمالية، من دون تبيان معطيات ترجِّح كفة القبول، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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ترسيم

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