أسعار "البرغل" ترتفع بشكل جنوني.. فتشوا عن القمح

في "نداء الوطن": في زمن البحث عن الإنتاج الغذائي اللبناني الأرخص سعراً، ومع اقتراب فصل المونة من نهايته، يسترعي الإنتباه الإرتفاع الكبير الذي طرأ على سعر البرغل. فالإنتاج التقليدي الذي يتميّز به قضاء زحلة خصوصاً، يدخل في تركيبة أكثر من طبق، وتستعيض به بعض العائلات عن الأرز المستورد، وسعره بدأ يأخذ منحى تصاعدياً منذ فقدت الليرة اللبنانية قيمتها.

وفقاً لبعض أصحاب هذه المطاحن، لم يسبق لهم أن مرّوا أو سمعوا ممّن سبقهم عن أزمة شبيهة لتلك التي يمرّون بها حالياً، وخشيتهم ليست فقط من تراجع كمّيات إنتاج مطاحنهم ومبيعه لهذا العام، وإنّما من المفاجآت التي سيحملها الموسم المقبل، بعدما ابتلوا هذا العام بكلفة القمح والمحروقات المرتفعة جداً. ومن هنا يتحدّثون للمرة الاولى عن مخاوف على مستقبل مهنتهم، التي هي أقرب الى حِرفة في مدينة زحلة، بل قد تكون من أقدم الحِرف التي عرفتها المدينة. حيث كان هناك حتى آواخر القرن الثامن عشر 15 مطحنة في زحلة، نشأت جميعها على ضفاف نهر البردوني، وكانت محرّكاتها تدار بقوة دفع مياهه، قبل أن تتحوّل في ثلاثينات القرن الماضي الى المكننة.