22
o
بيروت
32
o
طرابلس
9
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
16
o
بعلبك
9
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عملية للجيش في "نهر البارد" ومصادر: لا ارتباط بين المداهمات والخلايا الإرهابية
Lebanon 24
25-10-2022
|
23:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت " الاخبار": للوهلة الأولى، بدا أن عملية الجيش في مخيم نهر البارد تستهدف القضاء على مجموعات إرهابية كبيرة، لكن تبيّن مع بدء العملية أنها تستهدف القبض على مطلوبين جنائيين. ولاحقاً أصدر الجيش بياناً أكّد فيه «توقيف 9 مطلوبين بموجب مذكرات توقيف عدة بجرائم ترويج مخدرات وإطلاق النار والقتل، تم ضبط أسلحة حربية، وعدد من المماشط وكمية من الذخيرة».
Advertisement
مصادر عسكرية أوضحت لـ «الأخبار» أنه «منذ فترة بدأت تزداد الحوادث الجنائية في البارد وبدأ ظهور بعض عصابات السرقة والاتجار بالمخدرات، كما ظهر وجود أسلحة داخل المخيم لا سيّما خلال مراسم التشييع التي حصلت أخيراً لضحايا مركب الهجرة الأخير، وهناك مطلوبون بمذكرّات عدلية. أما مسألة القوة الكبيرة، فهذا الأمر مردّه إظهار جاهزية الجيش في التحرّك لصد أي تهديد أمني أو جنائي وتحسّباً لوجود مجموعات إرهابية قد تقوم بالاعتداء على الجيش أثناء تنفيذه مهامه». وأضافت المصادر: «هناك تفهم لاعتراض الأهالي أو الفصائل على العمليّة. لكن الأسباب الأمنية هي الأساس. ويجب إنفاذ القانون في كل المناطق، ومخيم البارد جزء من الأراضي اللبنانية».
المصادر العسكرية أكّدت أن «هناك الكثير من المعلومات عن وجود عناصر إرهابية قدمت من إدلب والعراق إلى لبنان، وبعضها يحاول الدخول إلى المخيمات، لكن لا يوجد ارتباط بين المداهمات والخلايا الإرهابية، إنّما الإجراءات العسكرية الكبيرة من باب الاحتراز وقطع الطريق على من يفكّر بالقيام بأنشطة خارجة عن القانون، كما أن الجيش بات يستخدم الطائرات في العمليات ضد المطلوبين في البقاع وأماكن أخرى في الشمال».
وفيما يبدو موقف الجيش واضحاً، عبّر أكثر من مسؤول فلسطيني عن مواقف متباينة في اتصالات مع «الأخبار». البعض أبدى تفهمه لإجراءات الجيش بضرورة «ضرب تجار المخدرات الذين يضرّون بالمخيم قبل محيطه»، بينما عبّر البعض الآخر عن امتعاض كبير من «تحريك أسلحة الجو والبحر في مخيم نهر البارد المفتوح أمام دوريات الجيش بشكل دائم ولديه وضع خاص، والجيش هو من يرصد المداخل والمخارج، ولا وجود لقوات أمنية فلسطينية فيه».
قائد الجيش العماد جوزف عون استقبل السفير الفلسطيني أشرف دبور أمس، وصدر عن الطرفين بيانان «بروتوكوليان» أكّدا على التنسيق والتعاون لحفظ أمن المخيمات، فيما من المفترض التطرّق إلى عملية الجيش في نهر البارد خلال اجتماع مقرر مسبقاً بين فصائل التحالف مع مخابرات الجيش اليوم في وزارة الدفاع للملمة أي تداعيات محتملة لما حصل.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر مُفاجأة عن دولار "صيرفة" في المصارف.. ما يجري غير مُتوقع!
Lebanon 24
آخر مُفاجأة عن دولار "صيرفة" في المصارف.. ما يجري غير مُتوقع!
14:12 | 2022-10-25
25/10/2022 02:12:37
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيحصل بسعر الدولار بعد أيام.. إليكم السيناريو المُنتظر
Lebanon 24
هذا ما سيحصل بسعر الدولار بعد أيام.. إليكم السيناريو المُنتظر
16:00 | 2022-10-25
25/10/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توقّع لميشال حايك ينتشر... ماذا قال فيه؟ (فيديو)
Lebanon 24
توقّع لميشال حايك ينتشر... ماذا قال فيه؟ (فيديو)
07:19 | 2022-10-25
25/10/2022 07:19:05
Lebanon 24
Lebanon 24
سماع "صوت قويّ" في زوق مُصبح.. ماذا حدث هناك؟
Lebanon 24
سماع "صوت قويّ" في زوق مُصبح.. ماذا حدث هناك؟
16:33 | 2022-10-25
25/10/2022 04:33:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بثّ مباشر.. شاهدوا كسوف الشمس الجزئي الآن عبر "لبنان24"
Lebanon 24
بثّ مباشر.. شاهدوا كسوف الشمس الجزئي الآن عبر "لبنان24"
06:32 | 2022-10-25
25/10/2022 06:32:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:15 | 2022-10-26
ارتفاع طبيعي في الأسعار أم احتكار؟
04:06 | 2022-10-26
"رسالة إبداع من لبنان إلى العالم"... الدورة السادسة من مسابقة تقنية المعلومات والاتصالات لـ"هواوي"
04:05 | 2022-10-26
باسيل: "الشغل مكمّل"
04:00 | 2022-10-26
طاولة حوار برّي... هل تُطيح بفرنجيّة؟
03:56 | 2022-10-26
أسامة سعد: خط الخدمات الذي يغذي محطات المياه توقف مجدداً
03:53 | 2022-10-26
سرقوا خزنة أموال بداخلها حوالي ١٠٠ ألف دولار أميركي.. وشعبة المعلومات كانت بالمرصاد
فيديو
ماريتا الحلاني تُفاجئ الجمهور بكليب جريء.. رقص وغنج وإثارة! (فيديو)
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تُفاجئ الجمهور بكليب جريء.. رقص وغنج وإثارة! (فيديو)
02:47 | 2022-10-26
26/10/2022 11:22:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة كادت تشعل حرباً بين اليسا ونانسي عجرم.. إليكم ما جرى (فيديو)
Lebanon 24
تغريدة كادت تشعل حرباً بين اليسا ونانسي عجرم.. إليكم ما جرى (فيديو)
14:00 | 2022-10-22
26/10/2022 11:22:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد مخيف وقتلى وألسنة نيران... طائرة تصطدم بمبنى سكني في أميركا (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مخيف وقتلى وألسنة نيران... طائرة تصطدم بمبنى سكني في أميركا (فيديو)
09:14 | 2022-10-22
26/10/2022 11:22:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact