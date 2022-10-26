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لبنان

بدء المرحلة الأولى من عودة النازحين.. الباصات انطلقت نحو الحدود

Lebanon 24
26-10-2022 | 01:29
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بدأت المرحلة الاولى للعودة الطوعية للنازحين السوريين إلى بلادهم التي ينظمها الامن العام اللبناني.
وبحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24" فان باصاً واحداً على متنه 12 شخصاً عبر نقطة العبودية الحدودية باتجاه الاراضي السورية.
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ومن مقر دائرة أمن عام النبطية، انطلقت الرحلة التي تضم النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية إلى سوريا في منطقة النبطية، وذلك بإشراف دائرة الأمن القومي-شعبة معلومات الجنوب، حيث قامت دورية من الشعبة المذكورة بمرافقة الباص الذي يقل النازحين إلى مركز أمن عام المصنع الحدودي، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
ومن عرسال، انطلقت الرحلة الطوعية لمئة عائلة  من النازحين السوريين من نقطة تجمع  الشاحنات والاليات والجرارات الزراعة في وادي حميد باتجاه مدينة الملاهي  في جرود عرسال على السلسلة الشرقية نحو النقطة الحدودية الى معبر الزمراني  فالقلمون الغربي نحو قرى فليطة الجراجير المشرفة، النبك ودير عطية. 
وواكب  الرحلة الطوعية نحو الحدود اللبنانية السورية  وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار بمؤازرة أمنية من مخابرات الجيش في البقاع الشمالي فيما تولى جهاز الأمن العام عملية التسجيل  والتدقيق والتحقق من أسماء العائدين. 
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