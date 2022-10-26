22
o
بيروت
32
o
طرابلس
9
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
16
o
بعلبك
9
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
حجار: لا ضغط على النازحين للعودة إلى سوريا
Lebanon 24
26-10-2022
|
01:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكّد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار أن لبنان يشجّع اللاجئين السوريين ممن لم يستطيعوا التسجيل على العودة، مشدداً على ألا ضغط عليهم في هذا الموضوع.
كلام حجار تزامن مع بدء المرحلة الاولى للعودة الطوعية للنازحين السوريين إلى بلادهم التي ينظمها الامن العام اللبناني، فقال لـ"الحدث" إن "عودة النازحين السوريين شخصية وطوعية ولبنان لم يجبر أحداً على العودة إلى سوريا"، لافتاً إلى أن مدير الأمن العام اللواء عباس ابراهيم يتابع مع الجانب السوري عودة النازحين.
Advertisement
وشدد حجار على أن النازحين يعودون إلى سوريا بسياراتهم الشخصية ضمن خطة على مستوى الدولة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر مُفاجأة عن دولار "صيرفة" في المصارف.. ما يجري غير مُتوقع!
Lebanon 24
آخر مُفاجأة عن دولار "صيرفة" في المصارف.. ما يجري غير مُتوقع!
14:12 | 2022-10-25
25/10/2022 02:12:37
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيحصل بسعر الدولار بعد أيام.. إليكم السيناريو المُنتظر
Lebanon 24
هذا ما سيحصل بسعر الدولار بعد أيام.. إليكم السيناريو المُنتظر
16:00 | 2022-10-25
25/10/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توقّع لميشال حايك ينتشر... ماذا قال فيه؟ (فيديو)
Lebanon 24
توقّع لميشال حايك ينتشر... ماذا قال فيه؟ (فيديو)
07:19 | 2022-10-25
25/10/2022 07:19:05
Lebanon 24
Lebanon 24
سماع "صوت قويّ" في زوق مُصبح.. ماذا حدث هناك؟
Lebanon 24
سماع "صوت قويّ" في زوق مُصبح.. ماذا حدث هناك؟
16:33 | 2022-10-25
25/10/2022 04:33:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بثّ مباشر.. شاهدوا كسوف الشمس الجزئي الآن عبر "لبنان24"
Lebanon 24
بثّ مباشر.. شاهدوا كسوف الشمس الجزئي الآن عبر "لبنان24"
06:32 | 2022-10-25
25/10/2022 06:32:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:15 | 2022-10-26
ارتفاع طبيعي في الأسعار أم احتكار؟
04:06 | 2022-10-26
"رسالة إبداع من لبنان إلى العالم"... الدورة السادسة من مسابقة تقنية المعلومات والاتصالات لـ"هواوي"
04:05 | 2022-10-26
باسيل: "الشغل مكمّل"
04:00 | 2022-10-26
طاولة حوار برّي... هل تُطيح بفرنجيّة؟
03:56 | 2022-10-26
أسامة سعد: خط الخدمات الذي يغذي محطات المياه توقف مجدداً
03:53 | 2022-10-26
سرقوا خزنة أموال بداخلها حوالي ١٠٠ ألف دولار أميركي.. وشعبة المعلومات كانت بالمرصاد
فيديو
ماريتا الحلاني تُفاجئ الجمهور بكليب جريء.. رقص وغنج وإثارة! (فيديو)
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تُفاجئ الجمهور بكليب جريء.. رقص وغنج وإثارة! (فيديو)
02:47 | 2022-10-26
26/10/2022 11:23:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة كادت تشعل حرباً بين اليسا ونانسي عجرم.. إليكم ما جرى (فيديو)
Lebanon 24
تغريدة كادت تشعل حرباً بين اليسا ونانسي عجرم.. إليكم ما جرى (فيديو)
14:00 | 2022-10-22
26/10/2022 11:23:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد مخيف وقتلى وألسنة نيران... طائرة تصطدم بمبنى سكني في أميركا (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مخيف وقتلى وألسنة نيران... طائرة تصطدم بمبنى سكني في أميركا (فيديو)
09:14 | 2022-10-22
26/10/2022 11:23:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact