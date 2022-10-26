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لبنان

حجار: لا ضغط على النازحين للعودة إلى سوريا

Lebanon 24
26-10-2022 | 01:35
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أكّد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار أن لبنان يشجّع اللاجئين السوريين ممن لم يستطيعوا التسجيل على العودة، مشدداً على ألا ضغط عليهم في هذا الموضوع.

كلام حجار تزامن مع بدء المرحلة الاولى للعودة الطوعية للنازحين السوريين إلى بلادهم التي ينظمها الامن العام اللبناني، فقال لـ"الحدث" إن "عودة النازحين السوريين شخصية وطوعية ولبنان لم يجبر أحداً على العودة إلى سوريا"، لافتاً إلى أن مدير الأمن العام اللواء عباس ابراهيم يتابع مع الجانب السوري عودة النازحين.
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وشدد حجار على أن النازحين يعودون إلى سوريا بسياراتهم الشخصية ضمن خطة على مستوى الدولة.
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