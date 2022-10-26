Advertisement

لبنان

يوم الأحد "لن يكون عادياً".. وهذا ما سيجري الاثنين

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
26-10-2022 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1004182-638023713953914292.png
Doc-P-1004182-638023713953914292.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يستعد "التيار الوطني الحر"، لمواكبة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يوم الأحد، للخروج من قصر بعبدا، الى منزله الجديد في الرابية. وفي هذا الاطار، يكثف"التيار" التواصل مع المؤيدين والمحازبين في كل الأقضية اللبنانية، لتأمين أكبر حشد جماهيري على الطريق الممتد من الرابية الى بعبدا.
Advertisement
في المقابل، أشارت المعلومات، الى ان "قوى الثورة" عدلت عن فكرة احياء التظاهرات تزامناً مع خروج الرئيس من بعبدا، مشددة على "انها لا تنوي مواكبة هذا الخروج".
وفي هذا السياق، أشارت المعلومات الى "ان مجموعة من ادارات المدارس في محيط منطقة بعبدا، تدرس خيار اقفال ابوابها يوم الاثنين المقبل، عقب خروج رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من بعبدا، تخوفاً من اي حدث أمني قد يجري في هذا التوقيت، ما قد يعرض حياة الاطفال للخطر"
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:15 | 2022-10-26
04:06 | 2022-10-26
04:05 | 2022-10-26
04:00 | 2022-10-26
03:56 | 2022-10-26
03:53 | 2022-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website