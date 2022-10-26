Advertisement

لبنان

استعدوا لمنخفض جوي بارد.. الحرارة ستصل إلى 17 والثلوج ستتساقط للمرة الأولى في هذا الموعد

Lebanon 24
26-10-2022 | 01:54
A-
A+
Doc-P-1004185-638023718661917486.jpg
Doc-P-1004185-638023718661917486.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ذكرت صفحة Lebanon Weather News ان آخر تحديثات النموذج الاوروبي ecmwf تعزز فرص حدوث منخفض جوي بارد نهاية الشهر الحالي مع وصول الحرارة إلى 17 درجة في بيروت وتساقط الثلوج للمرة الأولى ابتداء من ارتفاع 2600 متر.

 

من جهتها، توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس اليوم الأربعاء غائما جزئيا بسحب متوسطة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، تتكاثف الغيوم خلال النهار ويتشكل الضباب على المرتفعات ، وتهطل امطار متفرقة  تكون غزيرة أحيانا مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة وامكانية تساقط حبات من البرد.

 

طقس الأيام المقبلة:

الأربعاء: غائم جزئياً بسحب متوسطة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، تتكاثف الغيوم خلال النهار ويتشكل الضباب على المرتفعات ، وتهطل امطار متفرقة  تكون غزيرة أحيانًا مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة وامكانية تساقط حبات من البرد.

 

الخميس: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة، واحتمال هطول بعض الأمطار شمال شرقي البلاد خلال الفترة المسائية.

الجمعة: قليل الغيوم اجمالا وعودة الحرارة الى الإرتفاع.

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:15 | 2022-10-26
04:06 | 2022-10-26
04:05 | 2022-10-26
04:00 | 2022-10-26
03:56 | 2022-10-26
03:53 | 2022-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website