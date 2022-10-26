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لبنان

هل يتفق باسيل وفرنجية؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-10-2022 | 03:15
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في ظل الحديث عن ضرورة الوصول لرؤية موحدة لرئاسة الجمهورية على خط 8 آذار، وإشارة بعضهم إلى أن الموضوع متوقف على رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجيه ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، أكد مراقبون أن تصريح النائب باسيل مؤخرًا الذي لفت خلاله إلى عدم إمكانية تبني ترشيح فرنجية للرئاسة نتيجة الاختلاف بالفكرة الإصلاحية وحول بناء الدولة وبالفكر السياسي الأساسي، قطع الطريق أمام أي توافق بين الطرفين وبالتالي فإن فرنجية وبري يحاولان الذهاب في اتجاهات أخرى عن طريق محاولة إقناع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وتكتل الاعتدال الوطني بضرورة انتخاب فرنجية، مشيرين إلى أن الأخيرين شبه مقتنعين بهذا الموضوع ولكنهما يعتقدان أن هذه الخطوة لا تزال غير ناضجة بالأخص أنها قد تنعكس سلبيًّا على العلاقة مع بعض الدول المحيطة".

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المصدر: لبنان 24

لبنان

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