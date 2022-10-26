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لبنان

حرق صراف آلي في الحازمية.. هذا ما جرى

Lebanon 24
26-10-2022 | 02:33
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أقدم مجهولون على حرق الصراف الآلي  (ATM)التابع لبنك لبنان والمهجر في فرع مار تقلا الحازمية، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وعلى الفور فتح تحقيق بالحادث.
 
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