حرق صراف آلي في الحازمية.. هذا ما جرى

أقدم مجهولون على حرق الصراف الآلي (ATM)التابع لبنك لبنان والمهجر في فرع مار تقلا الحازمية، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وعلى الفور فتح تحقيق بالحادث.