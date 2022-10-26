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لبنان

عون يلتقي المكاري

Lebanon 24
26-10-2022 | 02:40
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التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري.
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ميشال عون

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