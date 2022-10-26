عند الثالثة... مؤتمر صحافي للأبيض يتناول لقاح الكوليرا

يعقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض، مؤتمراً صحافياً الثالثة من بعد الظهر، لعرض المستجدات المتعلقة بلقاح الكوليرا وآخر التدابير والاجراءات المتخذة لمكافحة تفشي الوباء، وذلك في مبنى الوزارة - قاعة المؤتمرات، الطابق الرابع.

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