Advertisement

لبنان

عند الثالثة... مؤتمر صحافي للأبيض يتناول لقاح الكوليرا

Lebanon 24
26-10-2022 | 02:59
A-
A+
Doc-P-1004206-638023753170699108.jpg
Doc-P-1004206-638023753170699108.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 يعقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض، مؤتمراً صحافياً الثالثة من بعد الظهر، لعرض المستجدات المتعلقة بلقاح الكوليرا وآخر التدابير والاجراءات المتخذة لمكافحة تفشي الوباء، وذلك في مبنى الوزارة - قاعة المؤتمرات، الطابق الرابع.
Advertisement
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:15 | 2022-10-26
04:06 | 2022-10-26
04:05 | 2022-10-26
04:00 | 2022-10-26
03:56 | 2022-10-26
03:53 | 2022-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website