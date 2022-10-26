Advertisement

لبنان

إطارات وزيوت في مجرى الأنهر.. مسؤولية من؟ (فيديو)

Lebanon 24
26-10-2022 | 03:14
A-
A+
Doc-P-1004212-638023763928066764.jpg
Doc-P-1004212-638023763928066764.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرّد وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية عبر حسابه على موقع تويتر وكتب: "برسم اللبنانيين :المصبات البحرية ومجاري تصريف المياه على الأوتوسترادات المخصصة لتصريف المياه عليها ومن الأعالي، تحولت إلى مكب للإطارات والزيوت! مسؤولية الوزارة تعزيلها ورفعها منعاً لانسدادها، ولكن مسؤولية من، منع ذلك؟ أليس هذا فعل خطر على السلامة المرورية؟"
Advertisement
وأرفق تغريدته بفيديو لعملية رفع النفايات من منطقة انطلياس.
 

لبنان

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:15 | 2022-10-26
04:06 | 2022-10-26
04:05 | 2022-10-26
04:00 | 2022-10-26
03:56 | 2022-10-26
03:53 | 2022-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website