إطارات وزيوت في مجرى الأنهر.. مسؤولية من؟ (فيديو)

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برسم اللبنانيين :

المصبات البحرية ومجاري تصريف المياه على الأوتوسترادات المخصصة لتصريف المياه عليها ومن الأعالي،تحولت إلى مكب للإطارات والزيوت!

مسؤولية الوزارة تعزيلها ورفعها منعاً لانسدادها،ولكن مسؤولية من، منع ذلك؟أليس هذا فعل خطر على السلامة المرورية؟

الفيديو من انطلياس pic.twitter.com/obFGKKr0Sj — Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) October 26, 2022

غرّد وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية عبر حسابه على موقع تويتر وكتب: "برسم اللبنانيين :المصبات البحرية ومجاري تصريف المياه على الأوتوسترادات المخصصة لتصريف المياه عليها ومن الأعالي، تحولت إلى مكب للإطارات والزيوت! مسؤولية الوزارة تعزيلها ورفعها منعاً لانسدادها، ولكن مسؤولية من، منع ذلك؟ أليس هذا فعل خطر على السلامة المرورية؟"وأرفق تغريدته بفيديو لعملية رفع النفايات من منطقة انطلياس.