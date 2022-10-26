حسن مراد: لانتخاب رئيس "صنع في لبنان"

للأسف ونحن على ابواب الفراغ الرئاسي وفي ظل غياب رؤية حقيقية لرئيس يساهم في انقاذ لبنان، وجب التلاقي كي نتمكن من انتخاب رئيس يكون حقيقة محل توافق وصنع في لبنان وملتزماً بالدستور ويعمل على تطبيق جميع بنود اتفاق الطائف التي لم تنفذ لانه وحده الخلاص
— hassan mourad- حسن مراد (@hassanmrad) October 26, 2022
للأسف ونحن على ابواب الفراغ الرئاسي وفي ظل غياب رؤية حقيقية لرئيس يساهم في انقاذ لبنان، وجب التلاقي كي نتمكن من انتخاب رئيس يكون حقيقة محل توافق وصنع في لبنان وملتزماً بالدستور ويعمل على تطبيق جميع بنود اتفاق الطائف التي لم تنفذ لانه وحده الخلاص