حسن مراد: لانتخاب رئيس "صنع في لبنان"

غرد النائب حسن مراد عبر حسابه على "تويتر": "للأسف ونحن على ابواب الفراغ الرئاسي وفي ظل غياب رؤية حقيقية لرئيس يساهم في انقاذ لبنان، وجب التلاقي كي نتمكن من انتخاب رئيس يكون حقيقة محل توافق وصنع في لبنان ملتزما الدستور ويعمل على تطبيق بنود اتفاق الطائف التي لم تنفذ لانه وحده الخلاص".

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