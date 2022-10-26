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لبنان

أطلق النار على نفسه في بر الياس.. وهذا مصيره!

Lebanon 24
26-10-2022 | 04:31
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أطلق "س. د" النار على نفسه من سلاح حربي بأسفل ذقنه في بلدة بر الياس.
 
وتم نقله الى مستشفى تعنايل وهو قيد المعالجة.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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