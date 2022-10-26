"تقديراً لعطاءاته"... وسام رئاسي لمدير المغتربين في الخارجية

Advertisement

منح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مدير المغتربين في وزارة الخارجية هادي هاشم وسام الأرز الوطني برتبة ضابط، وذلك تقديراً لعطاءاته المميزة على الصعيدين الدبلوماسي والإداري.وكانت مديرية المغتربين في وزارة الخارجية والمغتربين بإدارة المستشار هاشم أتمت بنجاح استحقاق الانتخابات البرلمانية 2022 للانتشار اللبناني في 58 بلدا عربيا وغربيا وآسيويا، وذلك بنجاح قل نظيره تنظيميا ولوجستيا وسياسيا بالرغم من الشح في التمويل.يذكر أن السيد هاشم خريج معهد الإدارة في فرنسا وقد تدرج في الإدارة اللبنانية وفي السلك الخارجي اللبناني منذ العام 2001، حيث تبوأ مراكز ادارية وديبلوماسية في وزارتي الصناعة والخارجية والمغتربين، كما خدم في السفارات اللبنانية في برلين، ابو ظبي والكويت، وقد تولى إدارة مكتب وزير الخارجية والمغتربين خلال ولاية الوزراء جبران باسيل، ناصيف حتي وشربل وهبي، قبل أن ينتقل الى الكويت ليترأس البعثة الديبلوماسية هناك.