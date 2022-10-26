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لبنان

هل يستمرّ الطقس الماطر في الأيام المقبلة؟

Lebanon 24
26-10-2022 | 04:39
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي طفيف في درجات الحرارة واحتمال بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة في المناطق الداخلية والجنوبية فترة بعد الظهر. وجاء في النشرة الاتي:
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- الحال العامة:  لا يزال الحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير المنخفض الجوي المتمركز فوق مصر ما يؤدي الى طقس خريفي متقلب وماطر أحيانا ويستمر حتى صباح يوم الخميس حيث يستقر الطقس تدريجيا.

معدل درجات الحرارة قي بيروت لشهر تشرين الأول بين21 و29 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء:  غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل امطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة وامكانية تساقط حبات من البرد في المناطق الجنوبية والداخلية، تخف حدة الأمطار اعتبار من المساء مع حدوث انفراجات واسعة.

الخميس:  غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي طفيف في درجات الحرارة واحتمال بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة في المناطق الداخلية والجنوبية فترة بعد الظهر.

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع إرتفاع في درجات الحرارة كما تنشط الرياح أحيانا بخاصة في المناطق الجنوبية.

السبت:  صاف اجمالا مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة ورياح شمالية ناشطة تصل سرعتها لحدود ال50 كلم/س.

- الحرارة على الساحل من 20 الى 26 درجة، فوق الجبال من 8 الى 17 درجىة، في الداخل من 12 الى 22 درجة.
المصدر: الوكالة الوطنية
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