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لبنان

وئام وهاب يتحدّث عن إرتفاع سعر الصرف: من لديه دولار فليحتفظ به

Lebanon 24
26-10-2022 | 05:02
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كتب رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر":

"النواب الجدد يتحججون بأنهم ليسوا أكثرية ليفرضوا إنتخاب رئيس ولكن لماذا لا يستجوبون الوزراء على التقصير ؟. في التقصير الصحي وتقصير وزارة الأشغال وضياع وزارة الطاقة . قضايا الناس الملحة أينكم منها أو أنكم إنضممتم الى جمعية طق الحنك النيابية؟"
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وقال وهاب في تغريدة ثانيّة: "عيب استمرار التلاعب بأموال الناس بهذا الشكل. ألم تكتفوا من سرقة الودائع؟ نزول الدولار وصعوده عملية إحتيال طالما نحن على وضعنا الحالي. الدولار سيبقى باتجاه مرتفع لأن المركزي لم يعد لديه دولارات تكفي لإشباع سوق الإستيراد ومن لديه دولار فليحتفظ به".
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