ارتفاع كبير في أسعار المحروقات!

اصدرت وزارة الطاقة اسعار المحروقات لليوم الأربعاء حيث ارتفعت الاسعار جميعها وجاءت على الشكل التالي:

بنزين 95 (+49000) :702000



المازوت (+62000) 851000

Advertisement الغاز المنزلي (+18000) 416000 البنزين 98 (+50000) 718000المازوت (+62000) 851000الغاز المنزلي (+18000) 416000