Advertisement

لبنان

ارتفاع كبير في أسعار المحروقات!

Lebanon 24
26-10-2022 | 05:19
A-
A+
Doc-P-1004249-638023836178209222.jpg
Doc-P-1004249-638023836178209222.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اصدرت وزارة الطاقة اسعار المحروقات لليوم الأربعاء حيث ارتفعت الاسعار جميعها وجاءت على الشكل التالي: 
بنزين 95 (+49000) :702000
البنزين 98 (+50000) 718000 
المازوت  (+62000) 851000
Advertisement
الغاز المنزلي (+18000) 416000
 
مواضيع ذات صلة
ارتفاع اضافي في أسعار المحروقات... كم بلغ؟
lebanon 24
26/10/2022 14:44:58 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع اضافي في أسعار المحروقات
lebanon 24
26/10/2022 14:44:58 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع في أسعار المحروقات.. كم بلغت اليوم؟
lebanon 24
26/10/2022 14:44:58 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع إضافي في أسعار المحروقات... اليكم الجدول الجديد
lebanon 24
26/10/2022 14:44:58 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

محروقات

ارتفاع

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:27 | 2022-10-26
04:30 | 2022-10-26
04:00 | 2022-10-26
07:36 | 2022-10-26
07:26 | 2022-10-26
07:21 | 2022-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website