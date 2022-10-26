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لبنان
ارتفاع كبير في أسعار المحروقات!
Lebanon 24
26-10-2022
|
05:19
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اصدرت وزارة الطاقة اسعار المحروقات لليوم الأربعاء حيث ارتفعت الاسعار جميعها وجاءت على الشكل التالي:
بنزين 95 (+49000) :702000
البنزين 98 (+50000) 718000
المازوت (+62000) 851000
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الغاز المنزلي (+18000) 416000
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