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لبنان

سليمان بحث والقائم بأعمال السفارة العراقية ترسيم الحدود والانتخابات الرئاسية

Lebanon 24
26-10-2022 | 06:18
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استقبل الرئيس العماد ميشال سليمان في دارته في اليرزة، رئيس البعثة العراقية والقائم بأعمال السفارة العراقية في لبنان امين عبد الاله النصراوي، ترافقه المستشارة أروى خزعل، في حضور مستشار الرئيس سليمان بشارة خيرالله، وجرى البحث في المستجدات الاقليمية، وملف ترسيم الحدود والانتخابات الرئاسية.
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كما شكر الرئيس سليمان دولة العراق "لوقوفها إلى جانب لبنان ودعمها الدائم للمؤسسات، واهتمامها الأخوي بملف النفط العراقي الكفيل بمساعدة اللبنانيين والتخفيف من الأعباء الناجمة عن الانقطاع الدائم للكهرباء". 
 
ونوه "بالاحتضان العراقي للجالية اللبنانية في البلد الشقيق".
المصدر: الوكالة الوطنية
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