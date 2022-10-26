المكاري عرض الاوضاع مع سفيري بلغاريا واليمن واستقبل رئيس المكتب الوطني للتوعية الفلكية

استقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري في مكتبه في الوزارة، السفيرين البلغاري بويان بيليف، ثم اليمني عبد الله الدعيس، وعرض معهما العلاقات الثنائية والاوضاع العامة.

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كما واستقبل المكاري رئيس "المكتب الوطني للتوعية الفلكية" ممثل الاتحاد الفلكي الدولي رئيس اللجنة الحالية احمد شعلان.

وقال بعد اللقاء: "طلبنا من الوزير المكاري ان تساهم وزارة الاعلام في مشروع التنمية الفلكية من خلال الانشطة التي يساهم فيها مكتبنا وتمنينا ان يكون صفحة في الوكالة الوطنية للاعلام لنشر الاخبار المتعلقة بالمستجدات واخبار الفلك".



وأشار إلى انهم "بصدد إطلاق تسمية لبنانية على نجم وكوكب في باب التبانة"، داعيا اللبنانيين الى "التصويت"، آملا "دعم وزارة الاعلام في هذا الامر".



ولفت الى ان "الوزير المكاري ابدى كل التجاوب و الاهتمام والدعم لنشر الثقافة الفلكية".