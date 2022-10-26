دريان التقى سعد ووفد مجلس امناء وقف البر والاحسان

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، رئيس "التنظيم الشعبي الناصري" النائب الدكتور أسامة سعد.

وقال بعد اللقاء: "الزيارة في المجمل تحمل طابعا اجتماعيا، وتداولنا في الأوضاع الاجتماعية والإنسانية التي يمر فيها البلد والصعوبات التي تواجه الناس على الصعيد الصحي والتربوي والمعيشي وعمل المؤسسات وغيرها من الأمور التي تنعكس على أوضاع المعيشية. وهذا كان محل حديث مع سماحته. كما ابلغني انه لا يتدخل في الأوضاع السياسية في البلاد لذلك كان طابع الزيارة اجتماعيا وإنسانيا في الدرجة الأولى".

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وسئل سعد: هل سنشهد مفاجأة قبل نهاية العهد بتشكيل حكومة أو بانتخاب رئيس جديد؟"، فأجاب: "ليس لدي كثير من المعطيات ولكن أوضاع الناس الصعبة تستدعي وجود مؤسسات دستورية تهتم بشؤونهم واعتقد ان هذا أمر أساسي لا يجب ان يكون هناك تأخر".

وأكد أن "هناك استحقاقات أساسية منها تشكيل حكومة ومنها انتخاب رئيس جمهورية رحمة بالبشر، لأننا نرى أوضاع البلد وكيف الناس لا تستطيع تأمين لقمة عيشها".



ولفت الى أن "دار الفتوى لها دور أساسي لمعالجة ومساعدة ودعم الأسر اللبنانية التي تعاني من هذه الصعوبات التي ذكرناها ولا بد من توجيه الشكر لدورها الإنساني والاجتماعي".





والتقى المفتي دريان وفدا من "مجلس أمناء وقف البر والإحسان"، ضم النائب السابق عمار حوري والدكتور فوزي أدهم والدكتور عمر حوري وبحث معه في الشؤون العامة.