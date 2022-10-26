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لبنان

بيان توضيحي عن كهرباء لبنان.. هذا ما حصل ليلا في معمل الزوق الحراري

Lebanon 24
26-10-2022 | 07:21
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صدر عن مؤسسة كهرباء لبنان البيان التوضيحي التالي بشأن الأصوات التي صدرت من معمل الزوق الحراري ليل أمس:
 
إن مؤسسة كهرباء لبنان وبالرّغم من الظروف الصّعبة التّقنية والماليّة والنّقديّة التي تواجهها، والتي يفرض عليها أن يكون هناك إنتاج طاقة بحدود ال 1000 ميغاوات على شبكة النقل لتأمين استقرار هذه الشبكة، تقوم بمحاولة ربط مجموعة واحدة جزئية في معمل الزوق الحراري بحدود 90 ميغاوات بظروف تقنيّة صعبة جدّا" وذلك لتأمين المرافق الأساسيّة بالدولة اللبنانية.
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وبعد عدّة محاولات لربط المجموعة الأولى عند الساعة 10:50من مساء يوم أمس على الشّبكة وأثناء بدء الصعود بالحمولة، حصل عطل على صبابات العنفة مما أدّى إلى انقطاعها.

إنّ هذا الأمر أدّى إلى ارتفاع ضغط مفاجئ في المرجل وبالتالي إلى فتح صبابات الأمان Soupape de sûrete لتنفيس الضّغط الزّائد في المرجل ممّا يؤدّي إلى صدور هذه الأصوات.

هذا الأمر هو طبيعي يمكن حصوله عند البدء بتدوير أيّ من المجموعات وصودف أن حصل ليلا" ممّا أدى إلى سماعه بشكل مدوّي وبالتالي إنّ مؤسسة كهرباء لبنان تطمئن المواطنين أن هذا إجراء تقني ويحصل مرارا" ولا ينطوي إلى أي شيء من الخطورة من أيّ نوعﹴ كان.
 
 
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