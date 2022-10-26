ذعر في مدرسة لبنانيّة... إليكم تفاصيل ما حصل فيها

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ شقيق أحد التلامذة، أطلق النار باتجاه مدرسة رفيق الحريري في برقايل، مما أثار الذعر لدى الأطفال.

وعُلم أيضاً أنّه قام بإقفال الباب على الناظرة ه.ال.