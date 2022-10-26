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لبنان

عون: دعم البنك الدولي دليل ثقة بلبنان

Lebanon 24
26-10-2022 | 07:20
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استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا السيد فريد بلحاج والمدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي السيد جان كريستوف كاريه، وعرض معهما للتعاون القائم بين الحكومة اللبنانية والبنك الدولي.
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وخلال اللقاء، اعتبر عون أن "دعم البنك الدولي دليل ثقة بلبنان، على رغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي يمر بها".

بدوره، قال نائب رئيس البنك الدولي بلحاج، بعد لقائه عون: "التعاون الدولي مهم لخدمة التطورات التي ستحصل بعد ترسيم الحدود البحرية الجنوبية وبدء التنقيب عن الغاز والنفط".
 
 

كذلك، استقبل عون استقبل سفير اليابان لدى لبنان السيد تاكيشي اوكوبو في زيارة وداعية، لمناسبة انتهاء مهمته الديبلوماسية، بعد ثلاث سنوات على توليه رئاسة البعثة الديبلوماسية اليابانية.

 وتقديراً لما قدمه السفير اوكوبو، منحه الرئيس عون وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط اكبر.
 
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وفي السياق، عرض عون، مع وزير الاعلام زياد المكاري الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الأخيرة سياسيا واقتصاديا، إضافة الى أوضاع وزارة الاعلام والمؤسسات التابعة لها.
 
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