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لبنان
زحمة سير خانقة من أوتوستراد الضبية وصولاً حتى نفق نهر الكلب... ما السبب؟
Lebanon 24
26-10-2022
|
07:36
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يشهد المسلك الشرقي لأوتوستراد الضبية وصولاً حتى نفق نهر الكلب، زحمة سير خانقة، بسبب حادث سير عند مخرج النفق بين شاحنة عسكرية وسيارة، بحسب ما أفادت الـ"أم تي في".
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الضبية
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