زحمة سير خانقة من أوتوستراد الضبية وصولاً حتى نفق نهر الكلب... ما السبب؟

يشهد المسلك الشرقي لأوتوستراد الضبية وصولاً حتى نفق نهر الكلب، زحمة سير خانقة، بسبب حادث سير عند مخرج النفق بين شاحنة عسكرية وسيارة، بحسب ما أفادت الـ"أم تي في".

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