الرئيس بري عرض الاوضاع مع السفيرة الفرنسية

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو حيث جرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات والعلاقات الثنائية.



كما إستقبل الرئيس بري الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي فايز الشوابكة.