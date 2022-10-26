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لبنان

استغلّ فتاة من ذوي الإحتياجات الخاصة ودفعها للقيام بعملية سرقة... وهذا ما أجبرها عليه أيضاً!

Lebanon 24
26-10-2022 | 07:45
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

ادعى أحد المواطنين لدى فصيلة برجا في وحدة الدرك الإقليمي ضد مجهول بجرم سرقة مبلغ /73/ مليون ل. ل. من داخل سيارته في محلة برجا.
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من خلال التوسّع بالتحقيق من قبل مفرزة بيت الدين القضائية في وحدة الشرطة القضائية، تمكنت من القاء القبض على كل من:

و. ش. (مواليد عام 1972، لبناني)
ع. ت. (مواليد عام 2000، فلسطيني)
كما جرى استدعاء فتاة لتورطها بعملية السرقة، وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة ولديها بطاقة من وزارة الشؤون الاجتماعية.

باستماعهم، صرّحت الأخيرة بقيام (و. ش.) باستغلالها من خلال الطلب منها بتأمين مبلغ من المال له جراء تعرضه لعملية سرقة طالت دراجته الآلية، فأقدمت على أخذ المبلغ من سيارة المدعي وسلمته الى الموقوف الاول الذي أعطاها مبلغ مليون ل. ل.، وأوهمها بشراء سيارة لها.

كما أنكر الأول علاقته بعملية السرقة، فيما اعترف باستغلالها في تسهيل أعمال الدعارة لها، وانه يتعاطى المخدرات. كذلك تبيّن انه قام برفقة (ع. ت.) على اجبار الفتاة بتصوير فيديو لتبرئته من السرقة.

ترك كل من (ع. ت.) والفتاة لقاء سند إقامة، وأجري المقتضى القانوني بحق (و. ش.) بناء على إشارة القضاء المختص.
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