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لبنان

وزير العدل التقى السفيرة الكندية ووفداً من مكتب الامم المتحدة "ستار"

Lebanon 24
26-10-2022 | 08:15
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‏استقبل وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري الخوري في مكتبه قبل ظهر اليوم، السفيرة الكندية ستيفاني ماكولم يرافقها المستشار السياسي جويل مونفي والمستشار القنصل كريستيان جوليكور.
 
وتم البحث خلال اللقاء، في الأوضاع العامة وبخاصة في قانون استقلالية السلطة سلطة القضائية ومصيره، وأيضاً تم التباحث في ملف انفجار المرفأ وبمسألة المواطنَيْن الكنديَيْن الموقوفَيْن بنتيجة التحقيقات في الملف المذكور ،وفي مصير ملف انفجار المرفا والمرحلة التي وصل اليها. 
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"مبادرة ستار" عن مكتب الأمم المتحدة 
 
 
  وكان الوزير خوري قد اجتمع أمس في مكتبه في الوزارة، مع وفد من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وتحديدا من مجموعة "مبادرة ستار " المعنية بقضايا ملفات الأموال المنهوبة أو الأموال المتأتية عن الفساد والمؤلفة من خبراء في العدالة الاجتماعية ومن أعضاء في البنك الدولي، وتم البحث خلال اللقاء في سبل التعاون الدولي لاسترداد الأموال المتأتية عن الفساد، علماً ان "ستار" تتعاون في هذا الإطار مع عدد من المنظمات الدولية ، منها مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ،ومجموعة الثمانية، ومجموعة العشرين، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ومجموعة العمل المالي ‏والشرطة الدولية (الانتربول).
المصدر: الوكالة الوطنية
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