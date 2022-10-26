المرتضى نعى الممثل والمخرج غسان اسطفان: نجم من نجوم الزمن الجميل

نعى وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في بيان، الممثل والمخرج غسان اسطفان، عضو مجلس الادارة السابق في نقابة ممثلي المسرح والسينما والاذاعة والتلفزيون.



Advertisement وقال في البيان: "برحيل الممثل والمخرج غسان اسطفان تفقد الساحة الفنية نجما من نجوم الزمن الجميل الذي تحتاجه الاجيال الصاعدة للاستفادة من خبرته وابداعاته". وقال في البيان: "برحيل الممثل والمخرج غسان اسطفان تفقد الساحة الفنية نجما من نجوم الزمن الجميل الذي تحتاجه الاجيال الصاعدة للاستفادة من خبرته وابداعاته".



وختم البيان: "يتقدم وزير الثقافة من عائلة الراحل ومن نقابة الممثلين في لبنان باحر التعازي ،سائلًا المولى ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهمهم ومحبيه الصبر والسلوان".