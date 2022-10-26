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لبنان

المرتضى نعى الممثل والمخرج غسان اسطفان: نجم من نجوم الزمن الجميل

Lebanon 24
26-10-2022 | 08:31
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نعى وزير الثقافة  في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في بيان، الممثل والمخرج غسان اسطفان، عضو مجلس الادارة السابق في نقابة ممثلي المسرح والسينما والاذاعة والتلفزيون.

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وقال في البيان: "برحيل الممثل والمخرج غسان اسطفان تفقد الساحة الفنية نجما من نجوم الزمن الجميل الذي تحتاجه الاجيال الصاعدة للاستفادة من خبرته وابداعاته".

وختم البيان: "يتقدم  وزير الثقافة من عائلة الراحل ومن نقابة الممثلين في لبنان  باحر التعازي ،سائلًا المولى ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهمهم  ومحبيه الصبر والسلوان".
المصدر: الوكالة الوطنية
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