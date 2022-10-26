مساعدات للطلاب اللبنانيين في روسيا وبيلاروسيا من "هبة الرجي"

أعلن مكتب التعاون اللبناني - الروسي في بيروت، في بيان ان "رئيسه محمد ناصرالدين، نقل عن وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور يوسف الخليل، الذي كان التقاه، حرصه على "إيصال المساعدات المخصصة للطلاب اللبنانيين في روسيا وبيلاروسيا من "هبة الرجي" الى مستحقيها، في أسرع وقت ممكن".

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واكد الخليل انه "سيرسل الى وزارة الخارجية والمغتربين كتابا بهذا الخصوص لتزويده بالمستجدات في ضوء الترتيبات التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن، على ان يصار الى صرف الاموال وتحويلها".



ونوه ناصرالدين ب"الجهود التي يبذلها الوزير الخليل في هذا المجال، نظرا للاوضاع الصعبة التي يعاني منها هؤلاء الطلاب".