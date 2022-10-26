Advertisement

لبنان

مساعدات للطلاب اللبنانيين في روسيا وبيلاروسيا من "هبة الرجي"

Lebanon 24
26-10-2022 | 08:48
A-
A+
Doc-P-1004324-638023964245432394.jpg
Doc-P-1004324-638023964245432394.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أعلن مكتب التعاون اللبناني - الروسي في بيروت، في بيان ان "رئيسه محمد ناصرالدين، نقل عن وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور يوسف الخليل، الذي كان التقاه، حرصه على "إيصال المساعدات المخصصة للطلاب اللبنانيين في روسيا وبيلاروسيا من "هبة الرجي" الى مستحقيها، في أسرع وقت ممكن". 
Advertisement
 
واكد الخليل انه "سيرسل الى وزارة الخارجية والمغتربين كتابا بهذا الخصوص لتزويده بالمستجدات في ضوء الترتيبات التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن، على ان يصار الى صرف الاموال وتحويلها".
 
ونوه ناصرالدين ب"الجهود التي يبذلها الوزير الخليل في هذا المجال، نظرا للاوضاع الصعبة التي يعاني منها هؤلاء الطلاب".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2022-10-26
02:30 | 2022-10-26
08:05 | 2022-10-26
13:10 | 2022-10-26
13:02 | 2022-10-26
12:56 | 2022-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website