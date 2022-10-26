فنادق بدأت تُقفل

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طالب رئيس إتحاد النقابات السياحية رئيس المجلس الوطني للسياحة بيار الأشقر بضرورة إيجاد حل جذري لموضوع إنتاج الكهرباء من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، لأن توقف معامل المؤسسة عن إنتاج الكهرباء يشكل معضلة لا بل مصيبة على المجتمع اللبناني والقطاعات الإقتصادية على إختلافها لا سيما القطاع السياحي.وكشف الأشقر في بيان أنّ "العديد من المؤسسات الفندقية بدأت تقفل خارج بيروت وذلك بسبب إرتفاع كلفة التشغيل الكبيرة الناتجة عن إرتفاع أسعار المازوت وإنخفاض نسبة الحجوزات".ولفت الأشقر الى ضعف النشاط السياحي في لبنان مع بداية فصل الخريف الحالي، مشيراً إلى أن "نسبة التشغيل الفندقي في بيروت تبلغ حالياً حوالي 40% في بيروت و15% خارجها".ورأى الأشقر أنّ "هذه النسب محبطة وغير جيدة للمؤسسات السياحية"، عازياً هذا الأمر إلى أجواء عدم الإستقرار والتشنج التي تسيطر على لبنان سياسياً وأمنياً.وإذ أوضح أنّ مشاكل القطاع الأساسية اليوم تعود إلى إنهيار سعر صرف الليرة وضعف العمل في المؤسسات السياحية، أشار الأشقر الى أنه في فصل الصيف كان قسم كبير من أرباح هذه المؤسسات يذهب لتغطية كلفة المحروقات (المازوت)، أما الآن فنسب التشغيل منخفضة وبالتالي يرى أصحابها إنه من الأفضل الإقفال بدل تكبّد الخسائر.