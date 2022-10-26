موسى بحث مع وفد من وكالة الانباء الدولية لحقوق الانسان اوضاع السجون

أعلنت "وكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان" برئاسة السفير الدكتور هيثم ابو سعيد، ان وفدا منها، زار قبل ظهر اليوم رئيس لجنة حقوق الانسان النائب الدكتور ميشال موسى في مكتبه في مجلس النواب، في حضور أعضاء الهيئة الاستشارية والقانونية:أديب أسعد، كمال ابو الحسن وعادل حاموش.

وسلم الدكتور ابو سعيد، النائب موسى كتابا حول "الانتهاكات الحقوقية في السجون وما يحصل اليوم من مآس في هذا الصدد"، وقال: تطرقنا ايضا في خلال اللقاء مع النائب موسى الى قضية النازحين السوريين وما يرافقها من إلتباسات يحاول البعض العمل عليها من أجل فرملة العودة الكريمة التي هي قائمة الان".

وشدد أبو سعيد على "وجوب الوقوف الى جانب المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، في مساعيه الوطنية لتسريع وتيرة عودة النازح السوري والتي تتماشى والقوانين المحلية والدولية المرعية الإجراء".