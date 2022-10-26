Advertisement

لبنان

موسى بحث مع وفد من وكالة الانباء الدولية لحقوق الانسان اوضاع السجون

Lebanon 24
26-10-2022 | 08:48
A-
A+
Doc-P-1004331-638023976565080156.png
Doc-P-1004331-638023976565080156.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أعلنت "وكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان" برئاسة السفير الدكتور هيثم ابو سعيد، ان وفدا منها، زار قبل ظهر اليوم رئيس لجنة حقوق الانسان النائب الدكتور ميشال موسى في مكتبه في مجلس النواب، في حضور أعضاء الهيئة الاستشارية والقانونية:أديب أسعد، كمال ابو الحسن وعادل حاموش.
 
وسلم الدكتور ابو سعيد، النائب موسى كتابا حول "الانتهاكات الحقوقية في السجون وما يحصل اليوم من مآس في هذا الصدد"، وقال: تطرقنا ايضا في خلال اللقاء مع النائب موسى الى قضية النازحين السوريين وما يرافقها من إلتباسات يحاول البعض العمل عليها من أجل فرملة العودة الكريمة التي هي قائمة الان". 
 
وشدد أبو سعيد على "وجوب الوقوف الى جانب المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، في مساعيه الوطنية لتسريع وتيرة عودة النازح السوري والتي تتماشى والقوانين المحلية والدولية المرعية الإجراء".
Advertisement
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2022-10-26
02:30 | 2022-10-26
08:05 | 2022-10-26
13:10 | 2022-10-26
13:02 | 2022-10-26
12:56 | 2022-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website