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لبنان
قطع مستديرة "بيستاشيو" من كلّ الاتّجهات
Lebanon 24
26-10-2022
|
09:16
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قام أهالي الموقوفين في السجون التركية بقطع مستديرة "بيستاشيو" في مدينة الميناء من كل الاتّجهات، مطالبين الدولة بالتحرّك لإعادة أبنائهم.
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