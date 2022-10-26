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لبنان

قطع مستديرة "بيستاشيو" من كلّ الاتّجهات

Lebanon 24
26-10-2022 | 09:16
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قام أهالي الموقوفين في السجون التركية بقطع مستديرة "بيستاشيو" في مدينة الميناء من كل الاتّجهات، مطالبين الدولة بالتحرّك لإعادة أبنائهم.
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بيستاشيو

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